Morínigo celebra classificação e valoriza postura do Ceará: "O time não veio para empatar"

O Ceará assegurou vaga na próxima fase da Copa do Brasil ao vencer a Caldense por 3 a 0, nesta quarta-feira, 1º. Após o triunfo, Gustavo Morínigo, em entrevista coletiva, analisou o desempenho da equipe. O treinador ressaltou a postura dos jogadores, que, segundo ele, não entraram em campo somente para empatar. A igualdade no placar garantia a classificação ao Vovô.

“Primeiro temos que analisar o resultado que foi o que viemos buscar. O time não veio para empatar e isso que valorizo. Enfrentamos um time que se entregou, mas os jogadores do Ceará entraram focados no jogo. Tivemos a sorte de fazer o primeiro gol primeiro”, destacou.

O paraguaio comentou as mudanças feitas ao longo da partida, que resultaram em melhora da equipe. “No primeiro tempo estávamos perdendo a primeira bola e a segunda. Então, mudamos a marcação com o Castilho formando trio com Arthur e Caíque e aí controlamos um pouco mais a partida. A diferença ficou marcada com a técnica do nosso time”, disse.

“Sabemos que a Caldense tem velocidade na saída de bola, na transição, o centroavante é bom. Sabíamos que deveríamos ter cuidado com a pressão na saída de bola para esse jogo. Começamos o jogo um pouco acomodados. Depois do primeiro gol, o time ficou mais tranquilo. Mas é valorizar os jogadores que se entregaram. É um momento de recomeço”, completou o técnico.

Próximo adversário na Copa do Brasil

Na segunda fase da competição, o Alvinegro do Porangabuçu terá pela frente o mesmo adversário da estreia da Série B do Brasileirão: o Ituano-SP. A data do confronto contra a equipe paulista ainda não está confirmada, mas a tendência é que seja no dia 15 de março.



