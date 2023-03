Com vitória sobre a Caldense, Ceará chega ao nono jogo seguido sem derrota

O Ceará aumentou ainda mais a sequência de bons resultados na temporada de 2023. Na noite desta quarta-feira, 1º de março, o Alvinegro superou a Caldense por 3 a 0, jogando fora de casa, e se classificou para a segunda fase da Copa do Brasil. Com este resultado, o time cearense chegou ao nono jogo consecutivo sem ser derrotado.

Sobre o assunto Ceará fatura R$ 1,4 milhão com avanço para a segunda fase da Copa do Brasil

Ceará: Vitor Gabriel comemora classificação e comenta não comemoração de gol

Atacantes decidem, Ceará vence Caldense e se classifica para a 2ª fase da Copa do Brasil

A última vez que os comandados de Gustavo Morínigo sofreram um revés foi no dia 22 de janeiro, quando enfrentaram o Ferroviário, pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Naquela oportunidade, o Tubarão venceu por 3 a 0 com gols de Ciel (2x) e Erick Pulga, no Estádio Presidente Vargas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Desde então, o escrete preto-e-branco disputou nove partidas. Neste período foram sete vitórias conquistadas, sendo uma delas contra o rival Fortaleza, e dois empates. Ao todo, a equipe marcou 23 gols e sofreu oito.

Veja os resultados:

Ceará 4x0 Pacajus

Ceará 2x1 Maracanã

Ferroviário 1x1 Ceará

Ceará 2x0 Sampaio Corrêa

Ceará 2x1 Fortaleza

Ceará 3x2 Sport

CRB 1x1 Ceará

Fluminense-PI 2x5 Ceará

Caldense 0x3 Ceará

Tags