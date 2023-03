Adversários na estreia da Série B, Ceará e Ituano se encontrarão na Copa do Brasil

Data do confronto contra a equipe paulista ainda não está confirmada, mas a tendência é que seja no dia 15 de março

O Ceará segue vivo na Copa do Brasil após vencer a Caldense por 3 a 0, no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas-MG. Na segunda fase da competição, o Alvinegro do Porangabuçu terá pela frente o mesmo adversário da estreia da Série B do Brasileirão: o Ituano-SP.

A data do confronto contra a equipe paulista ainda não está confirmada, mas a tendência é que seja no dia 15 de março. A decisão também será em jogo único e fora de casa para o Vovô. O mando de campo foi definido por sorteio. Pelo regulamento, não há vantagem do empate para o visitante. Caso o jogo termine empatado, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Ituano confirmou a classificação ao empatar em 1 a 1 com o Princesa do Solimões-MA. O duelo aconteceu nesta quarta-feira, 1º, no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru.

Além de adversários na Copa do Brasil, Ceará e Ituano também se encontrarão na Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto será entre os dias 14 e 15 de abril.

Premiação

O Ceará embolsou R$ 1,4 milhão de cota por avançar no certame nacional. Como já havia recebido R$ 1,25 milhão de participação, o Vovô já arrecadou R$ 2,65 milhões no torneio. Se garantir a classificação contra o Ituano, o escrete preto-e-branco reembolsará mais R$ 2,1 milhões.

