Caldense x Ceará ao vivo pela Copa do Brasil 2023; siga transmissão

Caldense e Ceará se enfrentam hoje, 1°, às 21h30min, no estádio Ronaldo Junqueira (MG), em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Depois de uma maratona de jogos do Campeonato Cearense e Copa do Nordeste, o Ceará volta o foco para a Copa do Brasil. Na noite desta quinta-feira, 1º de março, o Vovô estreia na competição nacional ao enfrentar a Caldense, fora de casa, às 21h30min. O palco do duelo será o Estádio Ronaldo Junqueira, localizado em Poço de Caldas, Minas Gerais. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Caldense x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Caldense x Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Caldense e Ceará

Caldense

3-4-3: Elissom; Leozinho, Lula, Patrick Marcelino e João Vitor; Fabrício Costa, Erivelton e Aruá; Mayco Félix, Erick Salles e Bruninho. Técnico: Thiago Oliveira.

Ceará

4-2-3-1: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e David Ricardo; Caíque Gonçalves e Arthur Rezende; Erick, Castilho e Janderson; Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo.

Como chegam Caldense e Ceará para o jogo

Para o duelo, o técnico Gustavo Morínigo terá retornos importantes. O volante Richardson, um dos líderes do elenco alvinegro, está de volta após desfalcar a equipe por questões pessoais na vitória contra o Fluminense-PI. Liberado pelo departamento médico do clube, o meia Chay é outro atleta que voltou à lista de relacionados.

Quem também é novidade na delegação do Vovô é o volante Willian Maranhão. Anunciado como reforço da equipe cearense no dia 10 de fevereiro, o atleta de 27 anos foi relacionado pela primeira vez e pode estrear com a camisa do novo clube.

Por outro lado, a comissão técnica do Ceará terá três desfalques. Os laterais Michel Macedo e Willian Formiga seguem entregues ao departamento médico, enquanto o zagueiro Luiz Otávio aprimora a condição física para retornar aos jogos.



A Caldense não vive boa fase na temporada de 2023. Em sete partidas disputadas no ano, referentes ao Campeonato Mineiro, o Verdão conquistou apenas uma vitória e um empate. Foram oito gols marcados e 14 sofridos. A equipe está na penúltima colocação do grupo B do estadual com quatro pontos.

