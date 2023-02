Com Álvaro, Ceará treina em Porangabuçu visando jogo pela Copa do Brasil

O Ceará segue se preparando para o próximo compromisso na temporada. Na quarta-feira, 1º, o Vovô enfrenta a Caldense-MG, fora de casa, pela primeira fase da Copa do Brasil 2023.

Diante disso, o plantel alvinegro realizou atividade na manhã deste sábado, 25, no CT de Porangabuçu. No treinamento, inclusive, o time teve uma novidade. Recém-contratado, o atacante Álvaro treinou com o restante do grupo.

Anteriormente entregues ao departamento médico, Michel Macedo, Willian Formiga e Chay foram outras novidades na atividade. Além deles, o volante Richardson, fora do último jogo contra o Fluminense-PI por motivos particulares, também marcou presença.

Por outro lado, o zagueiro Luiz Otávio e o meio-campista Guilherme Castilho foram ausências na atividade. O defensor segue em fase de condicionamento físico com os preparadores e fisioterapeutas do clube.

O próximo treinamento do time alvinegro será na manhã deste domingo, 26, também em Carlos de Alencar Pinto.



