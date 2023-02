Ceará enfrenta o Corinthians pela primeira rodada do Brasileirão Feminino

Timão vai em busca de defender o troféu, enquanto as Alvinegras tem como meta se manter nas primeiras divisões do futebol feminino brasileiro. Jogo será transmitido pelo aplicativo Universo SCCP

O Ceará inicia neste sábado, 25, um novo capítulo de sua história no futebol feminino. As Alvinegras irão estrear na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o A1, diante do Corinthians. A partida será realizada às 11 horas, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes, São Paulo, pela primeira rodada do certame nacional e será transmitida pelo aplicativo Universo SCCP, do Timão.

O Vovô chega para o jogo com algumas fragilidades. Apesar de ter sido campeão do Brasileirão A2 de 2022, o time passou por um desmonte após o rebaixamento da equipe masculina e as principais atletas da boa campanha nacional foram dispensadas, assim como o técnico e parte da comissão. Na temporada 2023, a equipe é comandada por Felipe Soares na beira do gramado.

Dentro do campo, o elenco é composto por atletas jovens locais. Do elenco profissional de 2022, apenas seis jogadoras permaneceram: a atacante Amália, as meias Bianquinha e Bia Alves, a lateral direita Ester, a zagueira Ana Rebeca e a goleira Thais. Algumas delas participaram do primeiro embate do clube no ano, quando o time foi goleado por 10 a 0 pelo Flamengo, na Supercopa Feminina.



+ Leia a coluna de futebol feminino do O POVO > Flamengo 10x0 Ceará: meninas são expostas enquanto dirigentes se escondem

Após o revés, o Alvinegro de Porangabuçu anunciou algumas contratações. Além do retorno da zagueira Karen, chegaram ao time a atacante Elena Kossler (ex-Coritiba) e as goleiras Manu (ex-Botafogo) e Mirian, que possui passagem pelo futebol cearense, quando defendeu o Fortaleza e a Menina Olímpica.

A equipe comandada por Felipe Soares enfrenta o maior adversário possível. Principal potência do futebol feminino brasil e sul-americano, o Corinthians busca se manter como o maior campeão do Brasileirão Feminino. A equipe paulista faturou o título nacional nos anos de 2018, 2020, 2021 e 2022. No ano de 2023, o time de Arthur Elias já levantou uma taça, quando bateu o Flamengo por 4 a 1 e faturou a Supercopa Feminina.

O jogo será comandado na arbitragem pelo paulista Fabiano Monteiro dos Santos. Ele terá Vladimir Nunes da Silva e Robson Ferreira Oliveira como assistentes.

