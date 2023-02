Fluminense-PI x Ceará ao vivo pela Copa do Nordeste 2023; siga transmissão

Fluminense-PI e Ceará se enfrentam hoje, 22, às 21h30min, no estádio Lindolfo Monteiro (PI), em partida válida pela quinta rodada da Copa do Nordeste 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Integrante do acirrado Grupo B da Copa do Nordeste, o Ceará quer, a todo custo, uma vitória diante do Fluminense-PI, na noite desta quarta-feira, 22, às 21h30min, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.



O Vovô é o quarto colocado da chave, com os mesmos sete pontos dos três times que estão acima dele, mas também não possui mais que três pontos do que qualquer equipe que esteja atrás na tabela. A partida é válida pela 5ª rodada do torneio regional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Fluminense-PI x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Fluminense-PI x Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Fluminense-PI e Ceará

Fluminense-PI

4-4-2 - Jefferson; Carlos Henrique, Lucão, Weverton, Rômulo; Maurício, Samuel, Carlinhos, Janeudo; Nathan e Bismark. Téc: Eduardo Santos



Ceará

4-2-3-1 - Aguilar; Igor, Pagnussat,Gabriel Lacerda, David Ricardo; Caique, A. Rezende; Erick, G. Castilho, Janderson; Vitor Gabriel. Téc: Morínigo



Como Fluminense-PI e Ceará chegam para o jogo

Para encarar o Tricolor do Piauí, o Ceará não contará com o zagueiro Luiz Otávio, e os laterais Michel Macedo e William Formiga, que seguem sob cuidados do departamento médico. O volante Richardson não viajou. O clube ainda não justificou se o atleta se lesionou ou foi apenas poupado. Em compensação, o atacante Vitor Gabriel retorna após cumprir suspensão automática.

Mesmo jogando fora de casa, o Vovô é favorito. Não apenas pelo elenco superior, mas porque o Fluminense-PI não tem priorizado a Copa do Nordeste. A equipe comandada pelo técnico Eduardo Santos vai, inclusive, com um time misto para o duelo desta noite. O foco do Vaqueiro Belchior, apelido da equipe piauiense, é o certame estadual, onde é líder e luta pelo bicampeonato, e a Copa do Brasil, por questões financeiras.

Jogadores como o zagueiro Lucão, o volante cearense Pio e o atacante Augusto, que foram poupados do jogo anterior, devem estar entre os titulares hoje.

Contra o Fluminense-PI, o técnico do Vovô, Gustavo Morínigo, poderá promover uma estreia. O lateral-direito Warley foi relacionado pela primeira vez.



