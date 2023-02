Fluminense-PI deve ter time misto diante do Ceará pela Copa do Nordeste

O Ceará encara o Fluminense-PI nesta quarta-feira, 22, pela Copa do Nordeste. O técnico do escrete piauiense, Eduardo dos Santos, afirmou, em coletiva após o duelo contra o Campinense-PB, que a tendência é que a equipe entre em campo com um time misto, uma vez que terá desafios no Estadual e na Copa do Brasil. O confronto está marcado para as 21h30min, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina.

"A gente vai tentar fazer um misto de novo. Até porque se mudarmos muito, você que no primeiro tempo não foi aquilo que esperávamos, mesmo com toda a juventude e a falta de experiência, se espera algo a mais, porque sabemos que tem qualidade para isso. Mas vamos ver nos próximos dias a melhor formação possível que não atrapalhe a gente, já que sábado tem o jogo e terça-feira tem a Copa do Brasil", ressaltou.

O treinador frisou que a prioridade do Fluminense-PI é o Campeonato Piauiense e a Copa do Brasil. "Se for analisar, nós estamos sofrendo nos últimos minutos, a gente vem sentindo o desgaste. Temos jogos importantes, que a nossa prioridade é o estadual e a Copa do Brasil, que é mais ou menos daqui há dez dias”, completou.

Eduardo dos Santos também pontuou que o elenco vem sofrendo com alguns desfalques por lesão , por isso, é necessário fazer um rodízio entre os atletas do plantel. “Estamos sofrendo também com algumas baixas, e não podemos nem sonhar em perder mais jogadores, atletas que nós sabemos que podem decidir para a gente. Tivemos um alerta com dois, três jogadores sentindo dores musculares, possíveis contraturas. O Denis sofreu uma pequena lesão na posterior e já é uma dúvida para o próximo jogo, na Copa do Brasil. Por isso nós temos que fazer essa rodagem para evitar ter mais lesões, até porque o nosso plantel é muito pequeno", reforçou.

No último treino, o comandante contou com o retorno de algumas peças importantes. Poupados diante do Campinense, o goleiro Jeferson, o zagueiro Lucão e o lateral-direito Carlos Henrique, o volante Pio e o atacante Augusto estiveram presentes no treinamento. O volante Ribeiro havia sofrido uma luxação no ombro, mas já realiza atividades com o grupo.

Desfalques e retornos do Ceará



Para encarar o Tricolor do Piauí, o Ceará não contará com o zagueiro Luiz Otávio, e os laterais Michel Macedo e William Formiga, que seguem sob cuidados do departamento médico. O volante Richardson não viajou. O clube ainda não justificou se o atleta se lesionou ou foi apenas poupado. Em compensação, o atacante Vitor Gabriel retorna após cumprir suspensão automática.



