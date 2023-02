Morínigo lamenta empate com CRB, mas elogia atuação do Ceará: "Fez um bom jogo"

O técnico Gustavo Morínigo, do Ceará, conversou com a imprensa após o empate em 1 a 1 com o CRB, na noite desta sexta-feira, 17, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Ao analisar a atuação do Vovô, o paraguaio reconheceu erros, lamentou o resultado, mas também elogiou o desempenho da equipe alvinegra.

“O resultado não é o que viemos buscar. Acho que fomos muito superiores, mas não aproveitamos o momento. Cometemos um erro, ou dois ou três mais ou menos. Um deles foi o pênalti. Mas não podemos recriminar nada. O time correu, lutou, fez um bom jogo. Não tivemos contundência em cima, nos faltou presença de área. Não fico contente com o resultado, porque deveria ter sido outro resultado.”

Para o duelo diante do CRB, o time de Porangabuçu utilizou uma equipe prioritariamente reserva. Morínigo explicou que as mudanças foram motivadas pelo desgaste físico de alguns atletas. O comandante ainda elogiou a atuação dos reservas.

“Na realidade, há muitos pontos que devemos levar em conta. Não somente oportunizar. Nós tínhamos jogadores cansados, que não conseguiram recuperar 100%. Utilizei o elenco, porque temos bons jogadores. Acho que foram bem. Quiçá, o resultado apagou um pouco o que fizeram. É importante que eles tenham ritmo.”

Mesmo com uma atuação contestada da arbitragem, Gustavo Morínigo evitou fazer reclamações acintosas. Entretanto, o comandante lamentou o desempenho abaixo dos juízes e torceu para uma melhora.

“Sobre arbitragem não gostaria de falar, mas lamentavelmente não tiveram uma boa noite. Deve ser um bom árbitro, que não teve uma boa noite. As reclamações dos dois times são somente isso. Ocorre. Eu desejo que esteja melhor depois.”

