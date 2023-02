Corinthians x Ceará: ingressos à venda para estreia no Brasileirão Feminino

Duelo do Vovô pela elite nacional feminina contra o Timão será no próximo sábado, 25, às 11 horas, fora de casa

O Corinthians iniciará na próxima segunda-feira, 20, a venda de ingressos para a partida contra o Ceará, no dia 25 de fevereiro, às 11 horas, no estádio do Nogueirão, em Mogi das Cruzes. Será a estreia das equipes no Campeonato Brasileiro feminino.

A abertura das vendas será realizada de forma escalonada, levando em consideração (enquanto houver ingressos disponíveis) as prioridades do programa Fiel Torcedor.

Os preços vão de R$ 15 a R$ 20, e a venda será feita apenas pelas plataformas online www.fieltorcedor.com.br e www.ingressoscorinthians.com.br. Membros do Fiel Torcedor devem imprimir o QR Code.

Venda de ingressos:

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO, A PARTIR DAS 11H - abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos pela plataforma online www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO, A PARTIR DAS 17H - abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra de todos os ingressos disponíveis em suas categorias pela plataforma online www.ingressoscorinthians.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).

Valores dos ingressos:

SETOR A – VERMELHO (ESQUERDO) – R$ 15,00

SETOR A – VERMELHO (CADEIRAS) – R$ 20,00

SETOR A – VERMELHO (DIREITO) – R$ 15,00

SETOR B – AMARELO – R$ 15,00

SETOR C – VERDE – R$ 15,00

