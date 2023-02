Ceará retorna após empate e já mira Fluminense-PI; veja desfalques e retornos

Vovô desembarca em Fortaleza depois do 1 a 1 com CRB e se reapresenta neste domingo, 19, de olho no duelo contra time piauiense

Um dia depois do empate contra o CRB, fora de casa, o Ceará já retornou para Fortaleza com pensamento voltado para o próximo compromisso. A delegação alvinegra desembarcou na Capital na tarde deste sábado, 18, e terá um Carnaval de trabalho visando o duelo diante do Fluminense-PI, pela Copa do Nordeste.

O elenco de Gustavo Morínigo retoma os treinos na manhã de domingo, 19, em Porangabuçu. A segunda, 20, e a terça-feira, 21, também serão de atividades antes da viagem para Teresina, palco do jogo da próxima quarta-feira, 22, às 21h30min, no estádio Lindolfo Monteiro, pela quinta rodada do torneio regional.

Fora de casa, o Vovô não deverá contar com o lateral-direito Michel Macedo, que iniciou período de transição após lesão na coxa direita. Já o zagueiro Luiz Otávio, em fase de condicionamento com os preparadores físicos do clube, e o lateral-esquerdo Willian Formiga, poupado da última partida por fadiga muscular, são dúvidas.

Em contrapartida, o atacante Vitor Gabriel voltar a estar à disposição depois de cumprir suspensão automática no 1 a 1 com o CRB, no Rei Pelé, na última sexta-feira, 17. O camisa 63 tinha sido expulso na vitória por 3 a 2 sobre o Sport.

O lateral-direito Warley e o volante William Maranhão, recém-contratados, podem aparecer como novidades. O atacante Álvaro, último anunciado pelo Alvinegro, ainda aguarda regularização no BID da CBF para ficar apto a estrear.

Com duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro jogos disputados, o Ceará soma sete pontos e está no G-4 do Grupo B da Copa do Nordeste.

