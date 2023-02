Erick relata sumiço de gandula contra o CRB e parabeniza Ceará: "Buscamos o empate"

O atacante foi o autor do gol de empate na noite desta sexta-feira, 17, contra o CRB, pela Copa do Nordeste

Na noite desta sexta-feira, 17, o Ceará encarou o CRB e empatou em 1 a 1 pela quarta rodada da Copa do Nordeste, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL. Após o confronto, ainda na beira do campo, o atacante Erick, autor do gol alvinegro na partida, relatou o sumiço de um dos gandulas na parte final da partida e reclamou dos acréscimos do árbitro.

"Para falar a verdade, não sei o que aconteceu. Sem gandula no jogo, não tinha ninguém lá e a gente estava buscando a bola lá fora. Nos acréscimos, não sei se ele contou isso. Ele deu 11 minutos, mas não sei se já estava perto de acabar.”

Na mesma fala, Erick parabenizou a equipe cearense por buscar o empate após sair atrás no placar. Porém, ao mesmo tempo, o atacante afirmou que o Vovô podia ter conquistado a vitória e, por isso, acabou lamentando o resultado.

“Mas é parabenizar a nossa equipe. Estávamos atrás no placar e buscamos o empate. Triste porque podia buscar a vitória, mas bola para frente."

