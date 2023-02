Erick chega a oito participações diretas em gols do Ceará e supera 2022; veja números

Atacante teve atuação decisiva no duelo entre Ceará e CRB pela Copa do Nordeste nesta sexta-feira, 17, sendo autor do gol de empate da equipe alvinegra

Decisivo para o Ceará na partida diante do CRB nesta sexta-feira, 17, pela Copa do Nordeste, Erick vive grande fase com a camisa preto-e-branco. Autor do gol de empate do Vovô no confronto, o atacante ultrapassou a marca pessoal de participações em gols da última temporada, mesmo com diversos jogos a menos.

Em 2022, Erick atuou em 43 jogos pelo Alvinegro de Porangabuçu, totalizando, neste recorte de embates, cinco gols e duas assistências. Neste ano, em oito partidas — ou seja, 35 a menos que a última temporada —, o atacante já soma três tentos marcados e cinco assistências cedidas.

Desta forma, Erick tem oito participações diretas em gols do Ceará na atual temporada, número superior às sete obtidas pelo atacante em 2022. Além disso, o jogador é o líder do quesito entre os atletas que compõem o elenco alvinegro, sendo o que mais contribuiu para os tentos marcados pela equipe.