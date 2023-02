CBF divulga tabela detalhada do Brasileirão Feminino A1 e Ceará estreia diante do Corinthians

Vovô estreia diante do Timão, atual campeão do torneio, no dia 25 de fevereiro, um sábado, às 11 horas, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes-SP

A CBF divulgou nesta quinta-feira, 16, a tabela detalhada do Brasileirão Feminino A1 até a 10ª rodada. O Ceará é o único representante cearense da competição. O Vovô estreia diante do Corinthians, atual campeão do torneio, no dia 25 de fevereiro, um sábado, às 11 horas, no estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes-SP.

Na segunda rodada, as Alvinegras recebem o São Paulo. O duelo está marcado para o dia 4 de março, um sábado, às 15 horas, no estádio Domingão, em Horizonte-CE. A partida da terceira rodada será diante do Bahia, em clássico nordestino que acontece no dia 11 de março, um sábado, às 15 horas, em Salvador.

O time alvinegro se classificou para o certame após passar para as semifinais do Brasileirão Feminino A2 de 2022, torneio em que foi campeão posteriormente após derrotar o Athletico-PR.

Veja calendário detalhado do Ceará no Brasileirão Feminino A1:

1ª rodada: Corinthians x Ceará: 25/02 - Sábado - 11h - estádio Nogueirão-SP

2ª rodada: Ceará x São Paulo: 04/03 - Sábado - 15h - estádio Horácio Domingos-CE

3ª rodada: Bahia x Ceará: 11/03 - Sábado - 15h - estádio A definir -BA

4ª rodada: Grêmio x Ceará: 18/03 - Sábado - 15h - estádio Airton Ferreira da Silva-RS

5ª rodada: Ceará x Flamengo: 26/03 - Domingo - 15h - estádio Horácio Domingos-CE

6ª rodada: Palmeiras x Ceará: 01/04 - Sábado - 11h - estádio Jaime Cintra-SP

7ª rodada: Ceará x Cruzeiro: 15/04 - Sábado - 15h - estádio Horácio Domingos-CE

8ª rodada: Ferroviária x Ceará: 24/04 - Domingo- 19h - estádio Fonte Luminosa-SP

9ª rodada: Ceará x Athletico-PR: 29/04 - Sábado - 15h - estádio Horácio Domingos-CE

10ª rodada: Real Brasília x Ceará: 07/05 - Domingo - 15h - Defelê-DF

11ª rodada: Ceará x Avaí Kindermann: 12/5 a 15/5

12ª rodada: Real Ariquemes x Ceará:19/5 a 22/5

13ª rodada: Ceará x Santos: 26/5 a 29/5

14ª rodada: Internacional x Ceará: 02/6 a 05/6

15ª rodada: Ceará x Atlético-MG: 09/6 a 12/6



