Em fase final de recuperação, Luiz Otávio participa de atividade em treino do Ceará

O defensor está se recuperando de lesão no menisco lateral e entorse no joelho direito. Seu último jogo foi contra o Ferroviário, no dia 22 de janeiro

Em fase final de recuperação, o zagueiro Luiz Otávio, do Ceará, está cada vez mais próximo de retornar aos jogos. O defensor participou do bobinho (atividade de aquecimento com bola) com o restante dos atletas, no início do treinamento do Vovô na manhã desta quinta-feira, 16, no CT de Porangabuçu.

Entretanto, o capitão alvinegro ainda é tratado como dúvida para o duelo desta sexta-feira, 17, diante do CRB, pela quarta rodada da Copa do Nordeste, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. De acordo com o boletim médico divulgado pelo clube no último dia 14 (terça-feira), Luiz Otávio está em fase de condicionamento físico com os preparadores do Vovô.

Sobre o assunto Ceará prevê cota de R$ 6 a 8 milhões na Série B após reunião com a CBF

Conselho do Ceará marca reunião para votar orçamento de 2023 no início de março

CBF divulga tabela básica da Série B e Ceará estreia diante do Ituano fora de casa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o alívio do torcedor alvinegro, quem também participou do início das atividades de hoje foi o defensor David Ricardo. O jovem de 20 anos, que é destaque neste começo de temporada, foi substituído na vitória contra o Sport da última terça-feira, 14, com dores no quadril. O atleta chegou a deixar o gramado de maca.

O voo do elenco alvinegro para a capital de Alagoas está previsto para acontecer na tarde desta quinta-feira, 16, às 14h20min, com chegada às 15h40min. Os jogadores relacionados não foram divulgados pelo clube.

Lesão de Luiz Otávio

Luiz Otávio se machucou no dia 22 de janeiro, ainda no primeiro tempo da derrota por 3 a 0 para o Ferroviário, pela Copa do Nordeste. Na ocasião, o zagueiro teve duas lesões diferentes: entorse do joelho direito e lesão no menisco lateral. Desde então, o atleta faz tratamento com fisioterapia e, neste momento, está em fase de condicionamento físico.

Com informações de Horácio Neto.

Tags