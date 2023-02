Com Ceará e Jijoca, CBFS divulga tabela da Supercopa de Futsal

Sediada na cidade de Maracaju, em Mato Grosso do Sul, a Supercopa de Futsal será realizada entre os dias 15 e 19 de março. Nesta quarta-feira, 15, a Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), divulgou os grupos e a tabela detalhada da competição e, dessa forma, Ceará e Jijoca, os dois representantes cearenses, conheceram seus adversários.

O Alvinegro de Porangabuçu está no grupo A da competição, ao lado de Joaçaba-SC e Pato-PR. O time de Jericoacoara faz parte da chave B e enfrentará poderosos times do futsal nacional: JEC/Krona (Joinville) e Magnus.

O Vovô estreia na competição já na primeira rodada, no dia 15 de março, contra o Pato-PR, às 19 horas (de Brasília), na Arena Maracaju. Por outro lado, o Jijoca só entra em quadra na segunda rodada, no dia seguinte ao jogo do Ceará, às 21 horas, para encarar o Joinville, no mesmo local.

A terceira rodada, que será o segundo jogo e último jogo das equipes cearenses na fase de grupos, acontece no dia 17 de março. O Vovô enfrenta o Joaçaba-SC às 19 horas, enquanto o Jijoca encara o Magnus-SP, às 21 horas.

As semifinais da competição estão marcadas para o dia 18 de março, nos horários de 11h30min e 13h45min. As disputas de 3 e 4º lugar e de campeão acontecem no dia seguinte, às 11 horas e 13h30min, respectivamente. Todos os jogos da fase mata-mata serão transmitidos pela CBFS TV e Sportv.

O time que sagrar-se campeão da Supercopa do futsal garante vaga na Conmebol Libertadores da modalidade.

Veja a tabela detalhada

