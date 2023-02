Ceará enfrenta o CRB fora de casa querendo se consolidar no G-4 do Nordestão

As equipes se encontram em campo nesta sexta-feira, 17, às 19 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, pela quarta rodada da Copa do Nordeste

Após três vitórias consecutivas no Presidente Vargas, o embalado Ceará volta a campo nesta sexta-feira, 17, para um novo desafio pela Copa do Nordeste, desta vez longe do estado, contexto inédito para a equipe de Porangabuçu na atual temporada. O adversário é o CRB, em duelo que acontece às 19 horas, no estádio Rei Pelé, pela quarta rodada do certame regional.

Na quarta colocação do Grupo B, o Vovô entrará em campo com a missão de confirmar o bom momento que vive, potencializado pelos importantes triunfos recentes, para se consolidar no G-4 do Nordestão, zona que garante classificação à fase mata-mata. Em caso de vitória diante do clube alagoano e uma combinação de resultados, que envolvem tropeços de Náutico, Sergipe e ABC, o escrete preto-e-branco assumirá a liderança da chave.

O CRB ainda não sofreu nenhuma derrota na temporada, considerando os jogos pelo Nordestão e Campeonato Alagoano. No torneio regional, o Galo de Campina é o quarto colocado do Grupo A, com uma vitória e dois empates, enquanto que no estadual o Alvirrubro lidera de forma isolada, com oito pontos de vantagem para o ASA.



Assim como Sampaio Corrêa e Sport, o CRB também será uma prévia de um confronto que acontecerá na Série B do Campeonato Brasileiro deste ano, cenário que aumenta o nível de competitividade. Contra o time maranhense e pernambucano, o escrete preto-e-branco conquistou vitórias relevantes por 2 a 0 e 3 a 2, respectivamente.

Apesar do contexto favorável, na edição da Copa do Nordeste de 2022 o Galo de Campina foi algoz do clube cearense. Naquela ocasião, o Alvirrubro foi responsável por eliminar o Vovô nas quartas de final da competição, em plena Arena Castelão, após vencer na disputa de pênaltis. No tempo normal, a partida terminou empatada sem gols.

CRB x Ceará: desfalques

Para o duelo, o treinador Gustavo Morínigo não poderá contar com Vitor Gabriel, expulso na vitória contra o Sport, na última rodada. Utilizado como titular nos jogos recentes, o centroavante deve ser substituído por Luvannor.

Além do camisa 63, o comandante paraguaio não terá os laterais Willian Formiga e Michel Macedo, ambos lesionados. Luiz Otávio, tratado como dúvida, não embarcou com a delegação para Maceió, assim como os recém-contratados Warley e William Maranhão. A novidade fica por conta do meia Pedro Lucas, que foi relacionado e poderá estrear com a camisa alvinegra.

O CRB, treinado por Umberto Louzer, não tem grandes problemas para o jogo. O técnico, inclusive, deve repetir a escalação que entrou em campo no empate com o Campinense, com destaque para o goleiro Diego Silva e os volantes Auremir e Juninho Valoura, trio ex-Ceará.

CRB x Ceará

CRB

4-3-3: Diogo Silva; Matheus Ribeiro, Gum, Alemão e Guilherme Romão; Auremir, Juninho Valoura e Longuine; Renato, Anselmo Ramon e Mike. Técnico: Umberto Louzer

Ceará

4-3-3: Richard; Caíque, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos; Richardson, Arthur Rezende e Jean Carlos; Janderson, Luvannor e Erick. Técnico: Gustavo Morínigo

Local: Rei Pelé, em Maceió, Alagoas

Data: sexta-feira, 17

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Clóvis Amaral da Silva (PE) e Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior (PE)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, Youtube O POVO, Facebook O POVO, ESPN, Nosso Futebol e OneFootball