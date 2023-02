Ceará embarca para Maceió com desfalques e novidades na delegação; saiba detalhes

O duelo entre o Vovô e o CRB acontece nesta sexta-feira, 17, às 19 horas, no Rei Pelé, pela Copa do Nordeste

O Ceará embarcou na tarde desta quinta-feira, 16, para Maceió, em Alagoas, onde enfrentará o CRB na sexta, 17, às 19 horas, pela quarta rodada na Copa do Nordeste. A delegação do Vovô que viajou contou com seis desfalques e uma novidade.

Além de Vitor Gabriel, suspenso por ter sido expulso na última rodada do Nordestão, os laterais Willian Formiga e Michel Macedo, ambos lesionados, também não embarcaram com o elenco. Luiz Otávio, tratado como dúvida, foi outro que permaneceu na capital cearense.

Sobre o assunto Adversário do Ceará, CRB está invicto em 2023; relembre retrospecto do duelo

Agenda: Ceará disputa três próximos jogos fora de casa

Com Ceará e Jijoca, CBFS divulga tabela da Supercopa de Futsal

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O mesmo cenário aconteceu com os recém-contratados Warley e William Maranhão. Por opção, a dupla não foi relacionada para a partida e segue em Fortaleza. A novidade fica por conta do meia Pedro Lucas, ex-Grêmio, que está integrado ao time do Vovô em Maceió e poderá estrear com a camisa alvinegra.

O confronto diante do CRB representa o primeiro de uma série de três jogos fora de casa. Nesta sequência, além do Galo de Campina, o Alvinegro encara o Fluminense-PI, no Piauí, pelo Nordestão, e o Caldense, em Minas Gerais, pela Copa do Brasil.



Com informações de Horácio Neto.