Após renúncia de Robinson e promoção, Ceará ganha aumento na adesão do sócio

Os últimos sete dias foram de mudanças em Porangabuçu. Em meio à renúncia de Robinson de Castro ao cargo de presidente executivo do Ceará, assim como a realização de promoções, o Ceará ganhou um aumento considerável na adesão dos torcedores ao programa de sócio.

Na última quinta-feira, 9, dia em que Robinson oficializou sua saída do clube, o número de sócios-torcedores do Vovô era próximo de 34 mil. Após uma semana, aliado às promoções anunciadas, o número aumentou para 37 mil — ou seja, três mil novos associados.

Sobre o assunto Ceará embarca para Maceió com desfalques e novidades na delegação; saiba detalhes

Adversário do Ceará, CRB está invicto em 2023; relembre retrospecto do duelo

Agenda: Ceará disputa três próximos jogos fora de casa

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O bom momento da equipe na temporada, potencializado pelas três vitórias consecutivas, uma delas no Clássico-Rei diante do Fortaleza, pelo Campeonato Cearense, também é um importante fator motivacional para esse crescimento.

Em 2022, o Vovô alcançou um número recorde de sócios na história do futebol cearense ao ultrapassar a marca de 50 mil associados. Com o rebaixamento para a Série B e os problemas políticos que se intensificaram no clube ao término da última temporada, o número do programa caiu drasticamente.

O novo aumento dos sócios indica boas perspectivas para o Vovô neste quesito. Com menos recursos financeiros, o programa de associados será, ao longo de 2023, uma das principais fontes de renda do clube.