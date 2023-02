Adversário do Ceará, CRB está invicto em 2023; relembre retrospecto do duelo

Vovô e Galo de Campina se enfrentam nesta sexta-feira, 17, às 19 horas, no Rei Pelé, pela quarta rodada da Copa do Nordeste

Próximo adversário do Ceará, o CRB ainda não sofreu nenhuma derrota na temporada, considerando os jogos pelo Nordestão e Campeonato Alagoano. No torneio regional, o Galo de Campina é o quarto colocado do Grupo A, com uma vitória e dois empates, enquanto que no estadual o Alvirrubro lidera de forma isolada, com oito pontos de vantagem para o ASA.

O Ceará, por outro lado, também vive ótimo momento no ano. Com três vitórias consecutivas, o Alvinegro de Porangabuçu terá a missão de encerrar a invencibilidade do Galo de Campina para se consolidar no G-4 do Grupo B do certame regional. No atual cenário, o time cearense ocupa a quarta colocação da chave, com seis pontos conquistados em três rodadas.

No retrospecto geral do embate, vantagem para o Vovô, que totaliza, em 34 jogos contra o CRB, 14 vitórias e 12 empates. O Alvinegro de Porangabuçu, inclusive, não é derrotado pelo time alagoano no tempo regulamentar desde 2017, pelo qual acumula, neste recorte, dois triunfos e quatro resultados iguais.

Em 2022, porém, o Alvirrubro eliminou o time cearense nas quartas de final do Nordestão por meio da disputa de pênaltis. Naquela ocasião, a partida terminou empatada sem gols no tempo normal.

O confronto entre Ceará e CRB acontece nesta sexta-feira, 17, às 19 horas, no estádio Rei Pelé, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. O embate marca a estreia do Vovô atuando longe do estado neste ano.

CRB x Ceará: retrospecto recente