Morínigo valoriza vitória do Ceará e exalta apoio da torcida: "Sentimos essa força"

A primeira vitória do Ceará na Copa do Nordeste aliviou o técnico Gustavo Morínigo. O time se recuperou da derrota por 3 a 0 para o Ferroviário na estreia do torneio e com o resultado sobre o Sampaio Corrêa conseguiu diminuir o saldo de gols negativo na competição.

“A vitória era o principal objetivo de hoje depois do começo errado que tivemos contra o Ferroviário. Apesar do calor, o time correu bastante. Pudemos obter a vitória, que era o primordial, e abater um pouco esse saldo negativo de gols”, afirmou o comandante em entrevista coletiva após o duelo.

O Ceará finalizou 19 vezes contra do Sampaio Corrêa, sendo 13 em direção ao gol. O número de chances criadas pela equipe foi elogiado pelo treinador, que disse ter sido uma das “diferenças” do comportamento do time em relação aos jogos anteriores.

“Nós considerados que criamos muito poucas chances de gol nos jogos anteriores. Essa é a diferença. Por isso a opção de colocar Luvannor para agregar um pouco mais o ataque e acompanhando Vitor (Gabriel). Conseguimos ter transições em momentos apropriados e também tivemos dificuldades no final do primeiro tempo e meados do segundo, quando o time começou a cansar mais, então trabalhamos em um bloco um pouco mais baixo para tirar o espaço do Sampaio. Não era o ideal, mas era algo a ser feito naquele momento. No segundo tempo tivemos duas ou três oportunidades que poderíamos aproveitar melhor, mas estamos bem”, disse.

A partida contra o Sampaio foi outro grande teste do Ceará em 2023. O clube maranhense é um dos adversários que o Vovô enfrentará nesta edição de Série B. O paraguaio ressaltou que a equipe está em evolução e que agora deve armar uma “base” para o restante da temporada.

“O time está em evolução. Nós já havíamos rodado praticamente todo o plantel e agora vamos começar a caprichar a base do time, porque o que se arma é uma base, e não uma equipe titular, uma vez que dependerá dos jogadores que temos e do desempenho de cada um deles”, falou.

“Acho que a Série B exige no mínimo isso (contra o Sampaio) e um pouco mais. Então nós esperamos mais e não será um torneio fácil, será muito brigado. Então temos que ter não somente a base, mas também um plantel qualificado para dar um rendimento equivalente a cada jogo, levando em conta a sequência de jogos”, completou.

Apoio da torcida

O próximo compromisso do Ceará será o Clássico-Rei, pelo Campeonato Cearense, na próxima terça-feira, 7, no PV. O triunfo sobre o Sampaio Corrêa trouxe a Gustavo Morínigo uma resposta que ele até então não havia vivido no clube: o intenso apoio do torcedor nos 90 minutos.

Ele afirmou que os incentivos vindos das arquibancadas dão muito mais confiança ao trabalho que está sendo realizado no clube e que com eles será “mais fácil” atingir os objetivos do Vovô no ano. Neste início de ano, os adeptos alvinegros estão constantemente protestando contra a diretoria e alguns jogadores do elenco devido ao rebaixamento para a Série B na última temporada.

“Acho que foi a primeira vez que estou passando por isso (no Ceará). Como a torcida cantou (hoje) acho que representa ganhar um pouco da confiança de todos eles e que isso some a nossos projetos. Queremos o bem do Ceará e de voltar novamente aos primeiros planos e sem eles (torcedores) é difícil. Hoje sentimos essa força, sabemos que podem muito mais. Esse apoio começa a nos dar um pouco de confiança, é mais fácil assim”, concluiu.

