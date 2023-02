Ceará x Sampaio Corrêa ao vivo pela Copa do Nordeste 2023; siga transmissão

Ceará e Sampaio Corrêa se enfrentam hoje, 4, às 17h30min, no estádio Presidente Vargas (CE), em partida válida pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Ceará e Sampaio Corrêa estarão frente a frente em duelo válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Os clubes se enfrentam na tarde deste sábado, 4, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Ceará x Sampaio Corrêa ao vivo: ouça via Youtube

Ceará x Sampaio Corrêa ao vivo: ouça via Facebook

Como Ceará e Sampaio Corrêa chegam para o jogo

Neste começo de temporada, o técnico Gustavo Morínigo tem feito vários testes na equipe em busca do encaixe ideal. O paraguaio não repetiu nenhuma formação em cinco jogos na temporada. O time soma três vitórias, um empate e uma derrota, com 12 gols marcados e cinco sofridos, e ainda sofre com oscilação de desempenho.



O rival do Ceará faz um começo de temporada positivo. A equipe está invicta no tempo regulamentar após sete partidas. A Bolívia Querida soma seis vitórias e um empate. A defesa maranhense não foi vazada até o momento, destaque para o trio do setor: o goleiro Luiz Daniel e os zagueiros Joécio e Allan Godói.

