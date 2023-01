Ex-Ceará, Jô rescinde contrato com Al Jabalain cinco dias após anúncio oficial

Cinco dias - ou apenas 25 minutos em campo - separam o anúncio oficial e a rescisão de contrato entre o centroavante Jô, ex-Ceará, e o Al Jabalain, da Arábia Saudita.

Na última segunda-feira, 30, o clube árabe informou que o atleta Anderson Plata, da Colômbia, foi contratado como "substituto" do brasileiro.

"A direção do clube concluiu os trâmites para a contratação do jogador colombiano Anderson Plata (atacante) até o final da temporada, vindo do Al-Adalah Club, em substituição ao jogador brasileiro João Alves, cujo contrato foi rescindido em comum acordo", diz uma publicação do Al Jabalain.

Jô foi anunciado oficialmente como reforço no dia 25 de janeiro e, há dois dias, atuou por 25 minutos em partida válida pelo campeonato local. Já nesta segunda veio o anúncio da rescisão.

Passagem no Ceará

Jô chegou ao Ceará em agosto de 2022 para tentar ajudar a equipe a escapar do rebaixamento. O atacante disputou 11 jogos com a camisa alvinegra e balançou as redes duas vezes.

