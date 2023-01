Ferroviário e Ceará protagonizam Clássico da Paz pelo Campeonato Cearense

Ferroviário e Ceará estarão frente à frente pela segunda vez na temporada. Na noite desta terça-feira, 31, o Clássico da Paz é um dos atrativos da quarta rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. A bola rola a partir das 20 horas, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O streaming DAZN e o serviço de pay-per-view Nosso Futebol transmitem o jogo.

No último dia 22, Tubarão e Vovô entraram em campo para duelar pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Naquela oportunidade, o clube coral levou a melhor e venceu pelo placar de 3 a 0. Os gols do confronto foram marcados por Ciel, duas vezes, e Erick Pulga.

Apesar da derrota sofrida, o sentimento dentro do Ceará não é de revanche. O Alvinegro de Porangabuçu deseja manter o planejamento feito anteriormente, já que nos próximos dias a equipe tem compromissos pela Copa do Nordeste, além do Clássico-Rei pela última rodada do Campeonato Cearense.

“São torneios diferentes, mas é o mesmo rival. Sabemos da qualidade do rival. Estamos em dívida com nós mesmos nesse aspecto, mas vamos nos preparar tranquilos. Já temos um planejamento e vamos segui-lo, independente se é Ferroviário, porque temos prioridades. Temos Sampaio, temos o Clássico (contra o Fortaleza). Então nós temos que eleger bem os momentos que podemos repetir jogadores, que podemos repetir a escalação. Para cada jogo é uma estratégia diferente”, afirmou Gustavo Morínigo, treinador do Ceará, em coletiva.

Para o confronto, o treinador da equipe alvinegra tem apenas dois desfalques confirmados. O zagueiro Luiz Otávio, que sofreu entorse no joelho direito e lesão no menisco lateral, e o lateral-direito Michel Macedo, em recuperação de lesão no bíceps femoral da coxa direita, estão fora do Clássico da Paz.

Por outro lado, o Ferroviário não tem desfalques confirmados com antecedência. O técnico Paulinho Kobayashi divulgou a lista de relacionados da equipe sem ausências. Portanto, o time da Barra do Ceará terá força máxima para encarar o Vovô.

Na tabela do Estadual, o Ceará aparece na liderança do grupo A. Na última rodada, a equipe do Porangabuçu garantiu a classificação antecipada para a próxima fase após bater o Maracanã. Diante do Tubarão, o escrete alvinegro tenta manter a ponta para assegurar a vantagem de ir direto para a semifinal no mata-mata.

Vindo de vitória sobre o Caucaia, o Ferroviário é o segundo colocado na chave B, que tem o Fortaleza como líder com diferença de apenas três pontos. O time coral pode conquistar a classificação antecipada até com derrota, mas precisaria de tropeços de Pacajus e Guarani de Juazeiro.

Os árbitros designados para o confronto são: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior, Renan Aguiar da Costa e Tiago Castro e Silva. O primeiro ocupa o posto de juiz principal, enquanto os outros dois são os bandeirinhas. Leandro Martins Marques está escalado como quarto árbitro.

Ficha técnica

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Edgar, Éder Lima e Zé Carlos; Vinícius Paulista, Lincoln e Felipe Guedes; Deizinho, Erick Pulga e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Ceará

4-4-2: Richard; Igor, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos; Caíque Gonçalves, Richardson e Guilherme Castilho e Vina; janderson e Luvannor. Técnico: Gustavo Morínigo

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 31/01/2023

Horário: 20 horas

Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira

Assistentes: Renan Aguiar da Costa e Tiago Castro e Silva

Transmissão: Canal Nosso Futebol, DAZN, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, Rádio O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube do OPOVO (áudio)



