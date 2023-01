Em reunião com a diretoria do Ceará, Robinson cogita renúncia

Pelo estatuto do clube, caso Robinson decida se licenciar, o segundo vice-presidente Carlos Moraes assume. Se a opção for por renúncia, uma nova eleição deve ser convocada em até 90 dias

O desgaste do presidente do Ceará Sporting Club, Robinson de Castro, perante a torcida alvinegra foi debatido em uma reunião de diretoria do clube e uma possível renúncia do dirigente foi cogitada. A decisão, porém, terá que partir do próprio mandatário.

O Esportes O POVO apurou que há um entendimento interno de que a pressão atual sobre Robinson de Castro é muito grande e causa danos ao Ceará. Por outro lado, há um reconhecimento de que o presidente foi eleito de forma legítima, uma vez que o Conselho Deliberativo aprovou um novo mandato, e por isso cabe apenas ao dirigente decidir por uma saída temporária ou definitiva.

Robinson avisou aos dirigentes que vai conversar com familiares para tomar a decisão e caso resolva sair, convocará novamente os dirigentes para anunciar e só depois disso deve se pronunciar publicamente. A pressão sofrida pelo presidente extrapola a parte esportiva e tem respingado na vida pessoal e nos negócios dele. Por conta disso, algumas pessoas do clube acreditam que a renúncia deve acontecer e sem demora.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pelo estatuto do clube, caso Robinson decida renunciar, o segundo vice-presidente Carlos Moraes assume — uma vez que o primeiro vice, Humberto Aragão, renunciou em novembro — e tem 90 dias para convocar uma nova eleição, já que o novo mandato não atingiu 50% de execução.

O Esportes O POVO apurou também que Robinson de Castro não tem ido à sede do clube há algumas semanas. O dirigente não é visto no estádio nas partidas do Vovô e não tem se pronunciado recentemente. O presidente ficou de fora da montagem do novo elenco, porém resolve situações contratuais e de ordem financeira que são da temporada passada.

Torcedores estão realizando diversos protestos dentro e fora dos estádios contra o atual presidente do Ceará. Nesta quarta-feira, 25, no estádio Presidente Vargas, por exemplo, está programada uma manifestação com diferentes torcidas organizadas, que não vão entrar no PV para acompanhar a partida contra o Pacajus.

Eleito em dezembro de 2021, Robinson de Castro tem mandato até dezembro de 2024.



Atualizado às 17h25min do dia 25/1/2022

Tags