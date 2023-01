Ceará tenta superar problemas clínicos e encara o Rio Claro pela Copinha

O Ceará enfrenta o Rio Claro-SP neste sábado, 7, pela fase de grupos da Copinha. O jogo, válido pela segunda rodada, tem clima de decisão para o Vovô. Após sofrer uma derrota na estreia para o Madureira-RJ, o time necessita triunfar diante dos paulistas para seguir sonhando com uma vaga na próxima fase do torneio.

Com o revés na largada, o Alvinegro busca os primeiros pontos na chave para ter chances de avançar. O Rio Claro, por sua vez, venceu na estreia e já soma três pontos.

Além da situação delicada no Grupo 22, o time ainda enfrenta um problema extracampo: 14 jogadores sofreram com uma intoxicação alimentar pouco antes da estreia na competição contra o Madureira, na última quarta-feira, 4. Além dos atletas, cinco membros da comissão técnica, incluindo o técnico Alisson Henry, também apresentaram problemas intestinais.

Em contato com o Esportes O POVO, um membro da delegação na Copinha disse que o Ceará entrará em campo “totalmente debilitado” diante do Rio Claro, tendo em vista que praticamente metade do plantel inscrito na competição está sem plenas condições de jogo. A equipe paulista também teve jogadores acometidos.

A bola rola às 13 horas, no Estádio Senador José Ermírio de Moraes, em Alumínio/SP. A partida terá transmissão ao vivo pelo YouTube do Paulistão. No outro duelo do grupo, Madureira e Sharjah Brasil se enfrentam.

