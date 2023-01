Danilo Barcelos fala sobre características e diz que pode atuar em outras funções no Ceará

O lateral-esquerdo Danilo Barcelos foi apresentado oficialmente no Ceará na tarde da última quinta-feira, 29, no CT de Porangabuçu. O defensor de 31 anos defenderá as cores alvinegras até o fim da temporada 2023.

Em coletiva, o jogador falou sobre as características que desempenha em campo. Destaque pelos números ofensivos na carreira, o jogador falou que tem mais facilidade em jogar no terço final do campo, mas reconhece as críticas que recebe pela parte defensiva e afirmou que busca sempre melhorar esse aspecto.

“Realmente na minha carreira praticamente sempre foi com muitas assistências, gols, na parte da frente, e atrás questionado algumas vezes. Levo com muita naturalidade, entendo que são momentos de jogo. Eu sempre busco melhorar minha parte defensiva, que é meu principal objetivo. Eu faço parte da linha de quatro, eu sou um defensor. Eu aproveito da minha força (física) para ajudar lá atrás, e logicamente eu sempre procuro melhorar”, disse o lateral.

Por ter bom desempenho ofensivo na carreira, Danilo Barcelos chegou a atuar mais a frente em alguns momentos, como um ala ou até mesmo um meia-atacante pelas laterais do campo. O atleta confirmou que devido a isso pode sim desempenhar outras funções sob o comando de Gustavo Morínigo no Vovô.

“Acredito que sim (poder atuar em outras funções). Fiz isso diversas vezes na minha carreira, acredito que o professor (Morínigo) sabe disso, ele pode contar comigo onde ele precisar”, afirmou.

No entanto, o lateral-esquerdo também disse que não vê problemas caso atue de forma mais defensiva, sem que avance tanto ao ataque e priorize proteger a linha de quatro.

“Eu venho trabalhando muito nos últimos anos essa questão defensiva, com o passar dos anos a gente vai aprendendo sobre os atalhos do campo. Eu realmente gosto muito de jogar na frente pela facilidade nesse terço final que eu fiz na vida inteira, de cruzar a bola na área. Mas não vejo problema nenhum de guardar a linha de quatro, até tenho buscado muito isso em vídeos, em treinamentos, para sempre melhorar. Depende muito do que o professor vai pedir, eu acredito muito que dá pra fazer qualquer uma das funções, tanto ala quanto uma linha de quatro lá atrás”, explicou.

