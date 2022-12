Pagnussat comenta dificuldades da Série B em relação à Série A: "Precisamos estar entre os quatro"

Apresentado nesta sexta-feira, 16, no Ceará, o zagueiro Tiago Pagnussat citou em diferentes momentos que o principal foco do clube para 2023 é o acesso à Série A. Para o defensor, essa não é uma meta fácil, mesmo que o clube tenha disputado a principal divisão do futebol brasileiro nos últimos anos e ele explicou o motivo fazendo um paralelo entre as divisões.

"O que posso falar é que a Série B não é fácil e, diferente da Série A, onde você precisa se manter entre os 16, na Série B você precisa estar entre os quatro. O aproveitamento tem que ser muito maior, pois temos que ser melhor que 16 equipes. Temos também outras competições que vão servir para que a gente se prove, melhore, erre e aprenda com os erros", especificou o atleta.

Para ajudar o Ceará no acesso, Pagnussat disse que espera marcar gols para ajudar o clube ao comentar o número de tentos que fez no futebol japonês. "Acho que fui vice-artilheiro da equipe, pude fazer alguns gols de cabeça lá, fui feliz. Acho que a estatura lá dá um pouco de diferença, então isso acabou me ajudando um pouco e um golzinho é sempre bom, sempre ajuda. Espero que consiga fazer no Ceará para ajudar a equipe", falou.

