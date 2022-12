STJD marca julgamento de recurso do Ceará por punições em jogo contra Cuiabá

Clube entrou com recurso contra o valor máximo da multa pecuniária e, principalmente, a punição dupla, de perder mandos e ainda ter de jogar com portões fechado. O julgamento será nesta quarta-feira, 14

A 5ª comissão disciplinar do STJD realizará julgamento no Plenário Virtual de recurso do Ceará. O clube recorreu após punições por invasão de campo e atos de violência na partida contra o Cuiabá, pela Série A 2022. O julgamento está marcado para esta quarta-feira, 14, a partir de 10 horas.

O Alvinegro do Porangabuçu foi punido, inicialmente no dia 28 de outubro, com a perda de seis mandos de campo (jogar a 100 km da praça de desporto em que manda jogos), atuar com portões fechados, além de multa de R$ 100 mil.

Os jurídicos do Ceará, representado por Anacleto Figueiredo, e da Federação Cearense de Futebol (FCF), representado por Eugênio Vasques, celebraram o fato do Vovô não ter perdido pontos, mas questionaram o valor máximo da multa pecuniária e, principalmente, a punição dupla, de perder mandos e ainda ter de jogar com portões fechados.

Depois do primeiro julgamento realizado, o Ceará conseguiu um efeito suspensivo para o pagamento da multa imposta pelo STJD. No entanto, Maurício Neves Fonseca, relator do processo, negou a liminar para a perda de mandos de campo e jogos com portões fechados. As determinações serão reavaliadas no julgamento desta quarta.

O clube já cumpriu em duas partidas, porém jogando no Castelão, sem torcida. Se o Pleno mantiver a punição, o Alvinegro deverá cumprir o restante da pena em competições realizadas pela CBF, o que engloba a Copa do Nordeste.

Confusão em Ceará x Cuiabá

O episódio ocorreu no empate do Ceará com o Cuiabá na Arena Castelão em 1 a 1, realizado no dia 16 de outubro, pela 32ª rodada do Brasileirão. O duelo foi finalizado após parte da torcida do Alvinegro invadir o gramado e criar uma briga generalizada. Além disso, cadeiras foram arremessadas na direção do campo.