Jean Carlos afirma que é "uma honra" ser atleta do Ceará e projeta retorno à Série A

O novo reforço do Vovô foi anunciado no último sábado, 10, e assinou contrato por duas temporadas

Novo reforço do Ceará, o meia Jean Carlos já fala como atleta do clube. O atleta, que pertencia ao Náutico, assinou com o Vovô por duas temporadas. Através das redes sociais do Alvinegro, o jogador de 30 anos afirmou que é “uma honra” poder defender o clube e projetou o retorno à Série A do Brasileirão no fim do próximo ano.

“Tô muito feliz. Para mim hoje é uma honra dizer que sou jogador do Ceará. Quero poder retribuir dentro de campo todo carinho, toda confiança que a diretoria e a torcida estão tendo comigo. Que em 2023 possamos juntos buscar nossos objetivos e lá no final do ano, se Deus quiser, juntos comemorar a volta do Ceará para a Série A”, disse Jean Carlos.

A trajetória de Jean Carlos

Jean Carlos surgiu nas categorias de base do Palmeiras, defendeu o São Bernardo por quatro temporadas e depois passou por Vila Nova, São Paulo, Goiás, Novorizontino, Coritiba e Mirassol até chegar ao Alvirrubro, onde está desde 2019.

Titular absoluto e principal nome da equipe nos três últimos anos, o meia soma números de destaque: 13 gols e 8 assistências em 49 partidas em 2020; 13 tentos e 12 passes para os companheiros em 45 jogos em 2021; e 8 gols e 5 assistências em 46 confrontos em 2022. Neste período, foi bicampeão pernambucano e campeão da Série C.



