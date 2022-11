Jogadores de Ceará e Fortaleza concorrem pelo gol mais bonito da Série A 2022

O site oficial do Campeonato Brasileiro abriu votação para definir o gol mais bonito da edição 2022 do certame. Um jogador do Fortaleza e três do Ceará estão na disputa, que envolve 32 tentos.

O formato da competição é mata-mata. O gol de Romarinho que está concorrendo foi o marcado contra o Atlético-MG, na 14ª rodada, um belo chute de fora da área. Nos 16 avos de final, ele disputa com o gol marcado por Luciano, do São Paulo, contra o Atlético-GO, na 15ª rodada.

Pelo Ceará, concorrem Nino Paraíba, com o gol de falta, encobrindo o goleiro do Flamengo, na 6ª rodada; Bruno Pacheco e Vina, com os chutes de primeira, sendo o segundo de fora da área, frente ao Corinthians, na 17ª rodada.

O lateral-direito concorre com o segundo gol de Cano, contra o Athletico-PR, na 6ª rodada. Já o meia tem como adversário o tento de Terans, do Furacão, na 18ª rodada, na goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-GO. Quanto a Pacheco, duela com Roger Guedes, que marcou um gol de fora da área na mesma partida contra o Ceará.

A votação acontece no site oficial da competição. É preciso se cadastrar para votar nos gols mais bonitos.



