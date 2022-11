Ceará engata sua pior sequência de derrotas na Série A

A última partida com o resultado favorável para o Alvinegro aconteceu diante do Santos, há dois meses, em duelo válido pela 26ª rodada do Brasileirão

Depois de perder para o Avaí na última quarta-feira, 9, o Ceará chegou a sua quinta derrota consecutiva. A marca negativa é a pior sequência de reveses da equipe na era dos pontos corridos da Série A, em sete participações.

O Vovô não vence há 11 jogos, acumulando oito derrotas e três empates no Brasileirão. A última partida com o resultado favorável para o Alvinegro aconteceu diante do Santos, há dois meses, em duelo válido pela 26ª rodada do torneio.



Na sequência de 11 jogos sem vencer, o Alvinegro do Porangabuçu disputou 33 pontos, mas conquistou apenas três e despencou na tabela. A queda de desempenho do time culminou no rebaixamento na última rodada, quando perdeu para o Avaí por 2 a 0, em Santa Catarina.



Entre todos os times que estão na elite nacional, o Ceará, com seis triunfos em 37 rodadas, só tem mais vitórias que o Juventude, lanterna e já rebaixado. O Vovô se despede da Série A justamente contra o time gaúcho, neste domingo, 13, às 16 horas.

