Avaí x Ceará ao vivo pelo Brasileirão 2022; siga transmissão

Avaí e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 9 de novembro (09/11), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2022. A partida será disputada na Ressacada, em Florianópolis, às 19 horas (horário de Brasília). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Avaí x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Escalações de Avaí x Ceará

Avaí

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

4-4-2: Vladimir; Thales, Wellington, Felipe Silva e Natanael; Lucas Ventura, Eduardo, Bruno Silva e Vitinho; Marcinho e Pablo Dyego. Técnico: Fabrício Bento.

Ceará

4-3-3: João Ricardo; Nino Paraíba, David Ricardo, Luiz Otávio e Victor Luís; Richard, Richardson e Vina; Lima, Mendoza e Jô. Técnico: Juca Antonello.

+ Confira mais notícias sobre o Ceará Sporting Club

Sobre o assunto Escalação: como Corinthians e Ceará vão a campo pelo Brasileirão 2022

Sem Mendoza, Ceará embarca para São Paulo

Ceará vence cinco categorias na Confut Nordeste 2022

Tags