Ceará perde para o Flamengo em casa e cai na semifinal da Copa do Brasil Sub-20

Vovô perdeu por 2 a 0 para o Rubro-Negro no Vovozão e deixou a competição com a melhor campanha de um time cearense na história

A trajetória do Ceará na Copa do Brasil Sub-20 foi encerrada na noite desta sexta-feira, 4. O Alvinegro perdeu por 2 a 0 para o Flamengo, no Estádio Vovozão, no CT de Porangabuçu, e deu adeus a competição. No jogo de ida, o placar terminou empatado em 0 a 0, no Estádio da Gávea, no Rio de Janeiro.

Mesmo caindo na semifinal, o escrete preto-e-branco fez história ao realizar a melhor campanha de uma equipe cearense na história da Copa do Brasil Sub-20. O time do técnico Marcos Valadares eliminou as seguintes equipes durante a competição: Confiança-PB (1ª fase), Náutico (2ª fase) e Cruzeiro (quartas de final).



O jogo

Mesmo jogando fora de casa, o Flamengo impôs seu ritmo e saiu na frente do placar. Por volta dos 30 minutos, o atacante Ryan Luka foi derrubado dentro da área pelo goleiro Cristian, do Ceará, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o próprio centroavante converteu.

Os cariocas liquidaram a fatura aos 28 minutos do segundo tempo. Após boa jogada coletiva, o meio-campista Evertton chutou colocado e acertou o lado esquerdo do goleiro Cristian para por números finais ao placar do jogo.

