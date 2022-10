Cuiabá vence e empurra o Ceará para a zona de rebaixamento da Série A

Com o triunfo do Dourado sobre o Avaí, o clube mato-grossense igualou os 34 pontos do Vovô e ultrapassou o Alvinegro na tabela por ter mais vitórias na competição, primeiro critério de desempate

Após ser derrotado pelo Internacional no Beira Rio, restou ao Alvinegro de Porangabuçu torcer por tropeços de Atlético-GO e Cuiabá para não terminar a 34ª rodada na zona de rebaixamento. Desta vez, entretanto, os resultados não foram totalmente benéficos ao Vovô, que passa integrar o temido Z-4 restando quatro jogos para o fim da competição.

Na Arena Pantanal, contando o apoio da torcida e contra o Avaí, fragilizado pelo péssimo desempenho em jogos anteriores, o Cuiabá tinha uma única missão: vencer. E foi o que aconteceu. O clube catarinense até teve diversas chances para abrir o placar, mas desperdiçou todas e foi punida nos acréscimos, quando Pepê, de fora da área, acertou um belo chute para decretar o triunfo do Dourado.

Com a vitória, o time mato-grossense chegou aos 34 pontos, igualando-se ao Ceará na tabela. Por ter duas vitórias a mais que o Alvinegro de Porangabuçu no torneio, o Cuiabá ultrapassou o time cearense pelo critério de desempate, assumindo a 16º posição e jogando o Vovô para 17º.

No outro jogo que interessava o Ceará, o duelo entre São Paulo e Atlético-GO foi repleto de emoção. O Dragão, com somente um ponto de diferença em relação ao Alvinegro, entrou em campo precisando apenas do empate para ultrapassar o Vovô na tabela, já que também possui mais vitórias que o clube de Porangabuçu no certame.

O Rubro-Negro, após sair atrás no placar, empatou o marcador no segundo tempo e por pouco não virou o confronto. O goleiro Felipe Alves, diversas vezes adversário do Ceará quando atuou pelo Fortaleza, desta vez tornou-se um aliado. Com defesas importantes, o arqueiro evitou o segundo tento do Dragão e possibilitou, consequentemente, que o chute de Luan, já no último lance do embate, garantisse a vitória do São Paulo por 2 a 1.

O “acaso”, que foi generoso diversas vezes com o Ceará, mudou de rumo. A situação complicada que o escrete vive no Brasileirão é reflexo de uma campanha que assusta, a pior do clube na história dos pontos corridos até a 34ª rodada. Nos 16 jogos recentes, o escrete preto-e-branco venceu somente um, sofreu oito derrotas e empatou sete vezes – ou seja, dos 48 pontos possíveis, conquistou 10, o que representa aproveitamento de 20,8% neste recorte.

Sem vencer há oito jogos na competição, o Vovô agora não depende somente de si para manter-se na Série A pelo sexto ano consecutivo, algo que seria inédito para o futebol nordestino. Para otimizar as chances de sucesso de permanência, o time comandado por Lucho González terá que mudar por completo o rendimento dentro de campo nos quatro desafios finais que tem pela frente: Fluminense, em casa; Corinthians, fora; Avaí, fora; Juventude, já rebaixado, em casa.

Sequência final de Cuiabá e Atlético-GO

O Cuiabá, principal adversário do Vovô no momento na luta contra a Série B, joga a próxima partida contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Na sequência, o Dourado ainda encara o líder Palmeiras na Arena Pantanal, o Atlético-MG no Mineirão, que luta por vaga na Libertadores, e finaliza o certame em Mato Grosso diante do Coritiba.

Vivo e com boas possibilidades para escapar, o Atlético-GO tem duelos difíceis. O Dragão enfrenta o Santos em Goiânia, encara o Fortaleza no Castelão, volta a atuar em casa diante do Athletico-PR e encerra o certame perante o América-MG em Belo Horizonte.

