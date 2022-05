Apto para estrear, Peixoto será oficialmente apresentado pelo Ceará nesta quinta-feira

Pronto para finalmente estrear pelo Ceará, o atacante Matheus Peixoto será apresentado oficialmente pelo clube nesta quinta-feira, 19. A coletiva com o jogador será realizada pela manhã, após o treino da equipe, em Porangabuçu.

Peixoto, como pediu para ser chamado, treina com o restante do elenco alvinegro desde o início da semana. Ele já vinha em um processo de transição, após se recuperar de uma entorse no tornozelo, que o deixou fora de combate por mais tempo.

Quando chegou ao clube, em 15 de março, no entanto, o atacante já fazia tratamento pelo mesmo problema e o clube tinha consciência que teria que esperar quatro semanas para lançá-lo a campo. Com a segunda lesão, Peixoto já completou nove semanas no Ceará sem estar à disposição da comissão técnica, mas finalmente deve ser relacionado no fim de semana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A expectativa é que o jogador estreie pelo Vovô no duelo contra o Santos, na noite de sábado, na Arena Barueri. Peixoto está emprestado ao Alvinegro até o fim da temporada pelo clube ucraniano Metalist Kharkiv. Ele foi o último jogador a chegar em Porangabuçu na primeira janela do ano, como reforço para o setor de ataque.



Tags