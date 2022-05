Melhor campanha, Ceará não toma gol há três jogos na Sul-Americana

Além da melhor campanha da Copa Sul-Americana, o Ceará é o time com a melhor defesa ao lado do Unión La Calera. O Vovô sofreu apenas um gol na competição e há três jogos não é vazado. O Alvinegro busca manter a marca no duelo contra o General Caballero nesta terça-feira, 17. As equipes se enfrentam às 19h15min, na Arena Castelão, pela quinta rodada da fase de grupos do torneio continental.

O único gol sofrido pelo Ceará foi na partida de estreia do torneio, na vitória de virada por 2 a 1 contra o Independiente, no Gigante da Boa Vista. O ala-esquerdo Gastón Togni foi o responsável por balançar as redes do time cearense. Nos outros três jogos, o Alvinegro venceu o Deportivo La Guaira por 2 a 0, fora de casa, e por 3 a 0, como mandante, além do General Caballero por 2 a 0, no Paraguai.

Único clube com 100% de aproveitamento, o Ceará também possui o melhor ataque da competição, com nove tentos. Com isso, o escrete preto-e-branco tem o melhor saldo de gols desta fase do torneio, são oito no total. Adversário direto do Alvinegro, o Independiente tem o segundo melhor saldo da competição, com sete.

Com média de mais de dois gols por jogo, o Ceará quer elevar as estatísticas para ficar ainda mais confortável na liderança do Grupo G. Já eliminado, o General Caballero relacionou somente jogadores reservas para o confronto desta noite contra o Ceará.