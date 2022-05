Ceará pode antecipar classificação na Sula ainda nesta rodada; veja os cenários

Soma de resultados pode garantir vaga antecipada ao Alvinegro nas oitavas de final do torneio internacional

O Ceará enfrenta o General Caballero nesta terça-feira, 17, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, com a possibilidade de encaminhar a vaga antecipada às oitavas de final do torneio. O Esportes O POVO traçou os cenários possíveis para o Alvinegro avançar de fase ainda nesta jornada.

Pelo regulamento da competição, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança de fase. Líder com 12 pontos na tabela, o Ceará disputa a vaga com o Independiente-ARG, que tem nove e está na segunda colocação.

Para carimbar a vaga antecipada, o Vovô precisa de uma combinação de resultados na rodada. Caso derrote o General Caballero nesta terça, o time de Dorival Júnior dependerá do desfecho do duelo entre Independiente e Deportivo La Guaira, que está marcado para quinta-feira, 19.



Se vencer o General Caballero

Caso o Ceará vença o General Caballero, o Independiente não poderia vencer o La Guaira. Com esta hipótese, o Vovô iria para 15 pontos, enquanto os argentinos chegariam a no máximo dez se empatassem com os venezuelanos.

Se empatar com o General Caballero

Neste cenário, o Ceará teria que torcer para uma derrota do Independiente para conseguir antecipar a classificação nesta rodada. Isso porque o Rey de Copas permaneceria com nove pontos, enquanto o Alvinegro alcancaria 13 com o empate.

Se perder para o General Caballero

Se por acaso perder para os paraguaios, o Ceará não teria mais nenhuma chance de antecipar a vaga. Mesmo se o Independiente fosse superado pelo La Guaira, ambas as equipes seguiriam com a distância de três pontos e o Rey de Copas chegaria ao confronto decisivo precisando vencer o Vovô e tirar a diferença de saldo de gols, se necessário.

