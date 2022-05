Ceará enfrenta o General Caballero visando encaminhar classificação na Sul-Americana

Único time com 100% de aproveitamento na competição, Alvinegro deve usar time titular em busca do triunfo no Castelão

O Ceará recebe o General Caballero-PAR nesta terça-feira, 17, às 19h15min, na Arena Castelão, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Único clube com 100% de aproveitamento na competição, o Vovô quer mais uma vitória para ficar confortável na liderança do Grupo G e tentar encaminhar a classificação.

Em quatro jogos disputados na fase de grupos, o Ceará possui o melhor ataque da competição, com nove gols marcados, e também a melhor defesa, com apenas um tento sofrido. Números que deram ao Alvinegro de Porangabuçu o melhor saldo de gols desta fase do torneio, com oito. E busca ampliar esta marca contra os paraguaios, uma vez que o saldo pode ser determinante na classificação do time na última rodada.

Após uma sequência de 11 jogos sem vitória, o General Caballero voltou a vencer na última semana. O time derrotou o Nacional-PAR por 2 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Paraguaio. Guillermo Hauche e Junior Marabel foram os autores dos gols. O resultado foi o primeiro triunfo do técnico Luciano Theiler no comando da equipe.

Principal nome da equipe, o meia Vina sofreu uma lesão no decorrer da última partida do Vovô, e deverá desfalcar o escrete preto-e-branco. Dorival também não tem à disposição os volantes Fernando Sobral e Richard e o meia Léo Rafael, que se recuperam de lesão, além do lateral-direito Buiú e os atacantes Jael e Matheus Peixoto, que estão em transição. Por outro lado, o treinador terá o reforço do volante Rodrigo Lindoso, que foi ausência contra o Flamengo pelo Brasileirão.

Com 12 pontos no Grupo G, o Alvinegro pode garantir a classificação para as oitavas de final ainda nesta rodada, em caso de triunfo sobre os paraguaios e de qualquer resultado que não seja a vitória do Independiente-ARG sobre o La Guaira.

Já em caso de vitória dos argentinos na rodada e triunfo ou empate do Ceará contra o General Caballero, o Ceará irá para o confronto decisivo na Argentina precisando apenas de um empate para garantir a classificação para a próxima fase.

Ceará x General Caballero-PAR

Ceará

4-3-3: João Ricardo; Nino Paraíba (M. Macedo), Messias, Luiz Otávio (Lacerda) e Bruno Pacheco; Lindoso, Richardson e Lima; Mendoza, Erick e Zé Roberto. Téc: Dorival Júnior

General Caballero-PAR

4-4-2: Juanito Alfonso; Eduardo Duarte, Leandro Corulo, Sergio Vergara e Ángel Lezcano; Héctor Lezcano, José Vera, Giovanni Bordón e Juan Franco; Luis Barrios e Richard Ortiz. Técnico: Luciano Theiler

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 17/5/2022

Horário: 19h15min (horário de Fortaleza)

Árbitro: Jesús Cartagena-PER

Assistentes: Enrique Pinto-PER e Victor Raez-PER

Transmissão: Conmebol TV, Rádio O POVO CBN e YouTube O POVO

