Ceará enfrenta o Flamengo com o desafio de voltar a vencer no Brasileirão

Sem vencer há três jogos na Série A e dentro da zona de rebaixamento, Vovô recebe o Rubro-Negro no Castelão buscando encerrar sequência negativa na competição. Alvinegro tem retornos e baixas

O Ceará enfrenta o Flamengo neste sábado, 14, às 16h30min, na Arena Castelão, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Com três derrotas nos últimos três jogos, o Alvinegro busca voltar a vencer na competição para se afastar da parte de baixo da tabela, onde figura na 17ª colocação, com apenas três pontos conquistados.

Para o jogo, Dorival Júnior conta com o retorno da dupla de zaga titular, Messias e Luiz Otávio, que foram liberados do departamento médico nesta semana. Sem ritmo, porém, não é certo que os dois defensores iniciem a partida. O volante Richardson e o atacante João Victor também serão relacionados para o confronto.

Em contrapartida, o volante Rodrigo Lindoso completou a série de três cartões amarelos na Série A e terá de cumprir suspensão automática diante do Rubro-Negro. Fernando Sobral, Richard Coelho e Léo Rafael, lesionados, seguem como desfalques, assim como Matheus Peixoto, Jael e Marcos Ytalo, que estão em período de transição.

Autor de um belo gol que fechou o placar contra o Tombense-MG, Nino Paraíba deve voltar ao banco de reservas e ser uma opção para o decorrer do jogo. “A gente sabe que é um jogo difícil contra o Flamengo. A gente tem que dar o nosso melhor dentro de casa, principalmente por não ter vencido ainda no Campeonato Brasileiro dentro de casa. É uma grande oportunidade de mostrar nosso futebol”, disse o lateral-direito.

Adversário do Vovô, o Flamengo também não vive bom momento no Brasileirão. O time carioca perdeu o clássico para o Botafogo-RJ por 1 a 0 na última rodada e aumentou a pressão sobre o técnico Paulo Sousa, que é contestado por parte da torcida. Em cinco jogos no Brasileirão, o Rubro-Negro venceu apenas um, contra o São Paulo, na segunda rodada, e soma cinco pontos, figurando na 14ª colocação.

Ceará x Flamengo-RJ

Ceará

4-3-3: João Ricardo, Michel Macedo, Lacerda (Luiz Otávio), Messias e Bruno Pacheco; Lucas Ribeiro, Geovane e Wescley (Richardson); Lima, Mendoza e Vina. Téc: Dorival Júnior

Flamengo-RJ

4-4-2: Hugo Souza; Isla, David Luiz, Willian Arão e Filipe Luís; João Gomes, Thiago Maia (Andreas Pereira), Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Téc: Paulo Sousa

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 14/5/2022

Horário: 16h30min (horário de Fortaleza)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira/SP

Assistentes: Alex Ang Ribeiro/SP e Daniel Paulo Ziolli/SP

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral/SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN e YouTube O POVO

