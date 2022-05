Athletico-PR x Ceará ao vivo pelo Brasileirão 2022; siga a transmissão

O Ceará visita o Athletico-PR hoje, em duelo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro vai a campo com a missão — e necessidade — de quebrar um tabu de 40 anos para retomar o caminho das vitórias na competição nacional, já que foi derrotado nas últimas duas rodadas. A bola vai rolar às 20h30min, na Arena Castelão. Acompanhe a transmissão do jogo com a narração da Rádio O POVO CBN.



Athletico-PR x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Athletico-PR x Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Athletico-PR e Ceará

Athletico-PR

4-3-3: Bento; Erick, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Abner; Hugo Moura, Bryan Garcia e Terans; Canobbio, Marcelo Cirino e Vitinho. Técnico: Wesley Carvalho.

Ceará

4-3-3: João Ricardo; Michel Macedo, Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard e Geovane; Mendoza, Vina e Lima. Técnico: Dorival Júnior.

Como chegam Athletico-PR e Ceará para o jogo

Para o embate, Dorival Júnior terá ausências importantes, principalmente no setor defensivo da equipe. Messias e Luiz Otávio, lesionados, permaneceram em Fortaleza, assim como Fernando Sobral, Richardson, Léo Rafael e Matheus Peixoto. Desta forma, o treinador terá como opções para a zaga um quarteto bem jovem formado por Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro, Marcos Victor e David.



O Athletico-PR passa por um momento de instabilidade na temporada. Após ser goleada por 5 a 0 pelo The Strongest na Copa Libertadores, a diretoria do time vermelho-e-preto optou por demitir o treinador da equipe, Fábio Carille, após somente 21 dias de trabalho e sete jogos disputados. Para assumir a vaga, o escolhido foi Felipão, campeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira em 2002. O comandante gaúcho, entretanto, não estará na beira do campo neste sábado, e sim o interino Wesley Carvalho.



