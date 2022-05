Zagueiro do Ceará, Gabriel Lacerda figura na seleção da quarta rodada da Sul-Americana

Titular do Ceará na vitória por 3 a 0 sobre o Deportivo La Guaira na última terça-feira, 3, o zagueiro Gabriel Lacerda está na seleção da quarta rodada da Copa Sul-Americana. Além do defensor alvinegro, outros quatro jogadores brasileiros também figuram na escalação: Jandrei (São Paulo), Bauermann (Santos), Ganso (Fluminense) e Shaylon (Atlético-GO).

Destaque do Vovô na temporada passada com desempenhos defensivos consistentes, além de desequilibrar no ataque em alguns jogos do Brasileirão — foram quatro gols e uma assistência no certame nacional —, o zagueiro foi titular da equipe comandada por Dorival Júnior nos últimos quatro jogos, principalmente pela ausência de Luiz Otávio, que se recupera de lesão. Neste recorte com Gabriel Lacerda em campo, o Vovô foi vazado somente uma vez, na derrota para o RB Bragantino.

Sobre o assunto Após quatro rodadas, Ceará é o único time com 100% de aproveitamento na Sula

Arthur Cabral e Homem Mau convocam torcida do Ceará para transmissão de Casimiro

Ingressos para Ceará x Flamengo começam a ser vendidos; confira os valores

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na terceira rodada, o Vovô teve outro zagueiro figurando na seleção da Sula. Naquela ocasião, o escolhido foi Messias, autor de um dos gols no triunfo por 2 a 0 sobre o General Caballero. Na competição continental, a equipe cearense, além de líder isolado do Grupo G, é a única com 100% de aproveitamento.



Confira a seleção completa da quarta rodada da Copa Sul-Americana:

3-4-3: Jandrei; Gabriel Lacerda, Bauermann e Brítez; Blanco, Ganso, N. Angulo e Shaylon; Stephens, Copetti e Sáez.