Ceará enfrenta o Athletico-PR querendo encerrar sequência sem vitórias no Brasileirão

Após duas derrotas consecutivas no Brasileirão, o Ceará entrará em campo diante do Athletico-PR neste sábado, 7, às 20h30min, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), com a missão — e necessidade — de quebrar um tabu de 40 anos para retomar o caminho das vitórias na competição nacional. O duelo também será um confronto direto na tabela de classificação, já que o Vovô (15º) e o Furacão (16º) possuem os mesmos três pontos.

O último triunfo do Alvinegro de Porangabuçu sobre o clube paranaense atuando como visitante aconteceu em 1982, quando o escrete preto-e-branco venceu por 3 a 0, em jogo válido pelo Brasileirão daquele ano. Desde então, foram nove encontros em Curitiba, com seis vitórias para o Rubro-Negro, além de três empates. Apesar do retrospecto negativo, o cenário atual na temporada é favorável ao Ceará.

Único time da Copa Sul-Americana com 100% de aproveitamento, o Vovô chega para o duelo contra o Athletico-PR embalado pelo importante resultado obtido diante do Deportivo La Guaira na última terça-feira, 3, pelo torneio continental, e com um bom panorama sob o comando de Dorival Júnior, que acumula seis vitórias e duas derrotas desde que assumiu o Alvinegro — ou seja, 75% de aproveitamento. O Furacão, por outro lado, vive um momento de crise e instabilidade, situação pela qual o clube cearense pode tirar proveito.

Após ser goleada por 5 a 0 pelo The Strongest na Copa Libertadores, a diretoria do time vermelho-e-preto optou por demitir o treinador da equipe, Fábio Carille, após somente 21 dias de trabalho e sete jogos disputados. Para assumir a vaga, o escolhido foi Felipão, campeão da Copa do Mundo com a seleção brasileira em 2002. O comandante gaúcho, entretanto, não estará na beira do campo neste sábado, e sim o interino Wesley Carvalho.

Para o embate, Dorival Júnior terá ausências importantes, principalmente no setor defensivo da equipe. Messias e Luiz Otávio, lesionados, permaneceram em Fortaleza, assim como Fernando Sobral, Richardson, Léo Rafael e Matheus Peixoto. Desta forma, o treinador terá como opções para a zaga um quarteto bem jovem formado por Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro, Marcos Victor e David.

Aos torcedores alvinegros que desejam acompanhar a transmissão da partida, duas opções estarão disponíveis: Furacão Live, serviço de streaming do próprio Athletico-PR, com custo mensal de R$ 24,90, e para os inscritos do canal do Casimiro na Twitch, cujo valor é de R$ 7,90 por mês. O primeiro passo para realizar a assinatura — isso vale para ambas alternativas — é acessar o site da Twitch ou da Furacão Live e criar uma conta.

Após a conclusão desta etapa, os caminhos se dividem. Na Twitch, será necessário buscar na aba de pesquisas do site a palavra “Casimito” e acessá-la. Na página do canal, haverá a opção “inscreva-se”, pelo qual pode ser realizada através de cartão de crédito, pix ou boleto bancário. No Furacão Live, o processo é autoexplicativo, já que na aba principal do site há os direcionamentos para efetuar a assinatura.

Athletico-PR x Ceará

Athletico-PR

4-3-3: Bento; Erick, Pedro Henrique, Matheus Felipe e Abner; Hugo Moura, Bryan Garcia e Terans; Canobbio, Pablo e Vitinho. Técnico: Wesley Carvalho.

Ceará

4-3-3: João Ricardo; Michel Macedo, Gabriel Lacerda, Lucas Ribeiro (Marcos Victor) e Bruno Pacheco; Rodrigo Lindoso, Richard e Geovane; Mendoza, Vina e Lima. Técnico: Dorival Júnior.

Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)

Data: 7/5/2022

Horário: 20h30min (Brasília)

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Daiane Caroline - FIFA (SP)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, Furacão Live e canal do Casimiro na Twitch

