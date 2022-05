Sem Messias e Luiz Otávio, Ceará viaja para enfrentar o Athletico-PR

Com as ausências no setor defensivo, o jovem David Ricardo, da base do clube, embarcou com a delegação e será opção para o técnico Dorival Júnior

O Ceará viajou no início da tarde dessa quinta-feira, 5, para Curitiba (PR), onde enfrenta o Athletico-PR, neste sábado, na Arena da Baixada, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Entre os nomes que não embarcaram, estão a dupla de zaga titular do Alvinegro.

Messias se machucou no jogo diante do Deportivo La Guaira, na última terça-feira, 3, pela Copa Sul-Americana, e se junta a outros nomes no departamento médico do clube, como Buiú, Jael, Luiz Otávio, Richardson, Fernando Sobral, Léo Rafael e Matheus Peixoto.

Com os desfalques no setor defensivo, Dorival Júnior terá à disposição para a partida o zagueiro David Ricardo, da base do clube, que se junta à Lucas Ribeiro, Gabriel Lacerda e Marcos Victor, como opções para a posição.

A previsão é que o Alvinegro desembarque em Curitiba (PR) às 16h40min e realize um treino apronto na capital paranaense na manhã desta sexta-feira, 6.

Com um jogo a menos no certame nacional, o Ceará ocupa a 15ª colocação, com três pontos ganhos em três jogos disputados.

Com informações de Lucas Mota e Horácio Neto.

