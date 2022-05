Ceará enfrenta Athletico-PR querendo quebrar tabu de 40 anos sem vencer como visitante

O Ceará visita o Athletico-PR neste sábado, 7, em jogo válido pela quinta rodada do Brasileirão, e o time de Dorival Júnior busca quebrar um longo tabu: o Alvinegro não vence o Furacão como visitante há 40 anos. A bola rola às 20h30, na Arena da Baixada.

A última vitória do Ceará contra o Athletico-PR fora de casa aconteceu em março de 1982, em jogo válido pela segunda fase da Taça de Ouro, torneio equivalente ao Brasileirão na época. Naquela ocasião, o Vovô superou os Rubro-Negros por 3 a 0, marcando o primeiro e único triunfo na casa do adversário. Desde então, foram oito jogos como visitante, com cinco derrotas e três empates.

A última vez em que as equipes se enfrentaram com mando de campo do Athletico-PR foi na 31° rodada do Brasileirão 2021, quando o Ceará saiu derrotado por 2 a 1. O Mais Querido viu os oponentes abrirem o placar com Renato Kayzer no fim do primeiro tempo, mas conseguiu o empate com Rick logo no começo da segunda etapa. Porém, o zagueiro Pedro Henrique marcou o segundo gol de cabeça e decretou uma nova derrota alvinegra no confronto.

Ao todo, são 10 jogos do Ceará como visitante e seis derrotas. No retrospecto geral, o Alvinegro também está em desvantagem. Em 21 partidas realizadas, são apenas cinco triunfos contra o Furacão e nove reveses.

Em entrevista coletiva concedida na manhã desta quinta-feira, 5, o meia-atacante Lima está consciente do longo tabu da equipe contra o rival e promete buscar a vitória fora de casa.

“Queremos sempre estar quebrando os tabus. Vamos para lá buscar essa vitória, faz 40 anos que o Ceará não vence lá. Então vamos para isso, mais um tabu para quebrar e vamos atrás de qualquer jeito para trazer os três pontos para a capital”, disse o camisa 45 do Alvinegro.

Vale lembrar que o Ceará já quebrou outro tabu histórico nesta temporada. Na primeira rodada do Brasileirão, o clube venceu o Palmeiras pela primeira vez na história como visitante.

