Torcida do Ceará reage a gol de Vina na Sul-Americana aos gritos de "Vai, Safadão!"

Vina marcou o segundo gol do Ceará na vitória por 3 a 0 contra o Deportivo La Guaira, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, e viu a torcida comemorar de uma maneira inusitada nas arquibancadas.

Criticado por parte dos torcedores alvinegros ao ir para o show do Garota VIP após a derrota para o RB Bragantino por 1 a 0 no último sábado, 30, o atleta ouviu os gritos de “Vai, Safadão!” após ampliar o marcador na Arena Castelão contra os venezuelanos.

O atleta foi um dos cinco jogadores que compareceram ao show promovido pelo cantor Wesley Safadão, que também contou com as presenças de Iury Castilho, Richard Coelho e Michel Macedo. O fato gerou críticas até mesmo do presidente Robinson de Castro, que afirmou que a atitude dos atletas faltou respeito com a torcida e com a própria diretoria.

O episódio também chamou atenção dos torcedores nas redes sociais, que repercutiram de maneira descontraída os gritos direcionados ao camisa 29.

A torcida gritando VAI SAFADÃO me pegou demais HAHAHAHAHAHAHAHAH pic.twitter.com/pv7rTDJHt3 — igão (@fcknigao) May 4, 2022

Com o gol marcado, Vina chegou a artilharia do Ceará na Sul-Americana com dois gols, empatado com Mendoza e Erick. Os três atletas do Vovô também são os artilheiros gerais da competição e dividem o posto com mais quatro jogadores: Mauro da Luz (9 de Octubre), Elton (Cuiabá), Bryan Angulo (Santos) e Arboleda (São Paulo).

Na temporada, Vina amplia os números pelo Ceará e tem o melhor início de ano desde que chegou ao clube, em 2020. O meia-atacante já soma oito gols e três assistências e é o líder de participações diretas pelo time.

