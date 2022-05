Próximo rival do Ceará: Athletico-PR demite Carille após 20 dias no clube

Após goleada para o The Strongest-BOL por 5 a 0, pela Libertadores, o treinador Fábio Carille foi demitido do Athletico-PR. o técnico ficou somente 20 dias no comando da equipe. O Furacão é o próximo adversário do Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no sábado, 7, às 20h30min, na Arena da Baixada.

Carille foi anunciado no dia 13 de abril depois da saída de Alberto Valentim. Durante as três semanas no cargo, teve apenas sete dias para treinamentos. Ele deixa o clube com três vitórias e quatro derrotas em sete jogos disputados.

Em postagem nas redes sociais, Carille afirmou ter sido surpreendido com a decisão dos dirigentes do clube. “Na última terça, após uma derrota dolorida para todos nós na Libertadores, que não poderia de forma alguma ter acontecido, fui surpreendido com a minha demissão do comando técnico do Athletico”, expôs.

"Infelizmente, 21 dias depois, o nosso projeto se encerrou. Vim ao clube empolgado para trabalhar, organizar essa equipe que pode render muito mais, porém não houve tempo para isso. Saio triste por não ter este tempo para colocar o nosso trabalho em prática, mas de cabeça erguida por trabalhar ao máximo e respirar o clube em toda e qualquer oportunidade que tivemos", completou.

O Athletico-PR ocupa a 16ª colocação na tabela da Série A com três pontos. Foram uma vitória e três derrotas em quatro partidas disputadas. Já o Ceará está uma posição à frente, 15º, também com três pontos. O Vovô venceu uma vez e foi derrotado em três confrontos.



