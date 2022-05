Ao vivo: assista ao programa Esportes do POVO desta quarta-feira (4/5)

A edição desta quarta-feira, 4, do programa Esportes do POVO, comenta sobre a vitória do Ceará, na Sul-Americana, e o jogo do Fortaleza, na Libertadores. O Vovô venceu o Deportivo La Guaira por 3 a 0, nesta terça-feira, 3, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, no Castelão. O Alvinegro é o líder isolado do grupo G com 12 pontos O Tricolor do Pici enfrenta o River Plate nesta quinta-feira, 5, às 19 horas, na Arena Castelão. O duelo é válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Leão ocupa a terceira colocação do Grupo F, com três pontos, e segue vivo na busca pela classificação às oitavas de final da competição.

Assista ao vivo o Esportes do POVO desta quarta-feira, 4, a partir das 11 horas.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags