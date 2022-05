Ceará x La Guaira ao vivo pela Copa Sul-Americana 2022; siga transmissão

Ceará e La Guaira se enfrentam hoje, 3, às 21h30min, na Arena Castelão, no Ceará, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Ceará recebe o Deportivo La Guaira-VEN hoje, em duelo válido pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O jogo marca o início do returno da fase de grupos da competição, e o Alvinegro vai em busca de manter os 100% de aproveitamento para se aproximar cada vez mais da vaga para a próxima etapa. A bola vai rolar às 21h30min, na Arena Castelão. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Ceará x La Guaira ao vivo: ouça via Youtube

Ceará x La Guaira ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Ceará e Deportivo La Guaira

Ceará

4-3-3: Richard; Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda e Victor Luís; Richard, Wescley e Kelvyn; Lima, Mendoza e Cléber. Téc: Dorival Júnior

Deportivo La Guaira

3-4-2-1: Christhian Florest; Kendrys Silva, La Mantía, Jiovany Ramos, Aramburu, Keiber Lamadrid; Herrera, Clyde Garcia, Yohan Cumana e Darluis Paz; Bolívar. Téc: Daniel Farías

Como chegam Ceará e Deportivo La Guaira para o jogo

Para o jogo, o técnico Dorival Júnior contará com os retornos de Nino Paraíba e Lima. O lateral-direito cumpriu o segundo jogo da suspensão impostar pela Conmebol na última rodada da competição, contra o General Caballero-PAR, e volta a ser opção. Já o meia-atacante retorna após desfalcar o time na derrota por 1 a 0 contra o RB Bragantino-SP, no último sábado, 30, pelo Brasileirão, e deve figurar entre os 11 titulares.



O Ceará busca repetir a performance que teve na Venezuela, onde venceu o adversário por 2 a 0, com gols de Lima e Vina, ainda no primeiro tempo. Em caso de vitória, o Vovô salta de 9 para 12 pontos na tabela e garantirá, no mínimo, a vantagem de três pontos sobre o Independiente, que soma seis pontos e visita o General Caballero hoje, também às 21h30min.

