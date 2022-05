"A gente pode nem pensar em empatar", diz João Ricardo sobre jogo entre Ceará e La Guaira

Goleiro concedeu entrevista coletiva na última segunda-feira, 2, no CT de Porangabuçu

O Ceará joga contra o Deportivo La Guaira às 21h30 desta terça-feira, 3, na Arena Castelão, em confronto válido pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. Líder do Grupo G, o Alvinegro vai em busca de mais uma vitória na competição para se manter com 100% de aproveitamento e permanecer isolado na liderança. Em entrevista coletiva, o goleiro João Ricardo mostrou-se confiante para o confronto, mas adotou cautela e projetou um duelo difícil contra os venezuelanos.

“É um jogo difícil. Não adianta a gente ver aí muita gente falando que vai ser um jogo fácil, que a equipe do La Guaira não ganhou nenhum jogo ainda. É o jogo da vida da equipe adversária. Se eles querem alguma coisa na competição ainda se passa pelo jogo de amanhã. A gente espera um jogo muito duro, muito pegado”, afirmou.

João Ricardo ressaltou a dificuldade da partida e projetou que o La Guaira deve vir mais preparado em relação ao último confronto, na Venezuela.

“Acho que a equipe deles deve ter melhorado desde o jogo que a gente fez lá, a equipe deles conhece mais a nossa, sabe como nossa equipe vem jogando nos últimos jogos, devem ter estudado mais nossa equipe. Então a gente espera um jogo muito truncado, um jogo muito pegado, muito difícil”, falou.

O arqueiro também destacou a importância da vitória para continuar brigando pela vaga na próxima fase e descartou a hipótese de não somar três pontos.

“A expectativa é muito boa, a gente tá muito confiante. A gente vem de três vitórias seguidas na competição, o (nosso) nível técnico talvez esteja acima, mas isso não é sinônimo de vitória. É um jogo de muito cuidado. É o jogo-chave pra equipe deles e para nós também. É um jogo que se a gente quiser continuar brigando forte por uma liderança no nosso grupo, a gente não pode nem pensar em empatar”, disse.

Por fim, o goleiro comentou como o apoio da torcida favorece o jogo da equipe e afirmou que o time deve passar uma boa energia em campo para transmiti-la nas arquibancadas.

“A gente tem que mostrar principalmente para esse jogo uma postura muito positiva, muito agressiva, para passar uma energia positiva para o torcedor. Nós dentro de campo somos o termômetro da arquibancada. Se a gente mostrar uma energia muito positiva dentro, pode ter certeza que o torcedor vem com a gente. E quando ele vem com a gente é difícil de alguém segurar o time”, concluiu.

Na Sul-Americana, o Ceará soma três vitórias em três partidas, e apostará no fator casa para chegar no último confronto direto contra o Independiente precisando de apenas um empate para confirmar a classificação, em caso do time argentino também vencer os dois próximos jogos.

O Alvinegro, porém, tem apenas uma vitória na Arena Castelão com Dorival Júnior no comando, contra o próprio Rey de Copas, por 2 a 1 de virada, na estreia do treinador. Nos jogos seguintes, o Vovô foi derrotado por 3 a 1 para o Botafogo e por 1 a 0 para o RB Bragantino, ambas pelo Brasileirão.

